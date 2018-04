Eintracht Braunschweigs U17 verliert mit 0:1 gegen Dynamo Dresden

Braunschweig In der Bundesliga der B-Junioren bleibt die U17 von Eintracht Braunschweig weiterhin weit entfernt von einem Nicht-Abstiegsplatz. Am Samstag ging das Heimspiel gegen Dynamo Dresden mit 0:1 verloren. Das Tor des Tages erzielte Maximilian Große in der 27. Minute. Der Nachwuchs der Blau-Gelben steht...