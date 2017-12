Steter Kampf gegen die Großen

Halbzeit im Sportjahr: Weihnachten und Neujahr ruht der Ball. Es ist Zeit für ein Zwischenfazit, was in den zurückliegenden Monaten geklappt hat, wo es hapert und wo die Reise bis zum Saisonende hingehen kann. Wir machen einen Wintercheck, sehen und hören uns bei den am höchsten spielenden Teams in...