Gute Jugendarbeit ist die Basis

Sie sind seit Sommer 2007 hauptamtlicher Trainer bei beim Niedersächsischen Hockey-Verband und bei Eintracht Was hat sich in diesen Jahren gravierend verändert? 1 Gravierend hat sich verändert, dass wieder sehr gute Jugendarbeit betrieben wird. Aus der guten Jugendarbeit entsteht die Basis für die Bundesligamannschaft. Es gilt, die Talente hier in der Region zu halten. ...