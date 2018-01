Paukenschläge in der Vorrunde

Das Hallenfußball-Vorrundenturnier der Herren zur 28. Stadtmeisterschaft um den Wolters-Pokal, das in den Sporthallen IGS Franzsches Feld und Güldenstraße ausgetragen wurde, hatte an den letzten beiden Wochenenden einige Überraschungen parat. Qualifiziert zur Endrunde haben sich folgende Teams: In...