MTV-Fechter untermauern Vormachtstellung

Braunschweig Mit 16 Startern war die Fechtabteilung des MTV bei den Bezirksmeisterschaften in Gifhorn gut vertreten. Traditionell dient dieses nachbarschaftliche Turnier am Jahresanfang zur Standortbestimmung. 72 Teilnehmer aus 12 Vereinen kämpften mit Florett und Degen um die Titel. Gefochten wurde meistens in...