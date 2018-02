MTV-Handballer verlieren zu Hause gegen Burgdorf

Lange Gesichter bei den Handballern des MTV Braunschweig nach der 27:33-Niederlage gegen Burgdorf am Samstag, 3. Februar 2018, in der Sporthalle Alte Waage in Braunschweig.

Foto: Philipp Ziebart/Bestpixels.de