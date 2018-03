Sommer trotzt allen Problemen erfolgreich

Braunschweig Ein erfolgreiches Debüt über die 100-Kilometer-Distanz feierte bei den deutschen Meisterschaften in Rheine Thomas Sommer vom Ultralaufteam Braunschweig. Er finishte in ausgezeichneten 8:44:42 Stunden, was Jahresbestleistung im Bezirk Braunschweig bedeutete. Er lief den Kilometer im Schnitt in 5:13...