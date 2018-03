Der USC Braunschweig krampft sich zur Niederlage

Vom klaren 3:0-Sieg des USC Braunschweig aus dem Hinspiel gegen den SV Warnemünde in der 2. Volleyball-Bundesliga war am Sonntag nichts mehr zu sehen. Über weite Strecken leidenschaftlos und ohne Siegeswillen schlitterten die Hausherren in der Tunica-Halle mit einem verkrampften und fehlerhaften...