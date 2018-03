MTV III gelingt Sieg für Klassenerhalt

Während die Drittliga-Mannschaft und die Reserve der MTV-Handballer am vorigen Wochenende leer ausgingen, konnte immerhin die in der Landesliga um den Klassenerhalt kämpfende Drittvertretung einen Sieg einfahren. Sie besaß beim 32:20 (14:11) in der Sporthalle Alte Waage gegen das Schlusslicht HSG...