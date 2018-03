Heine besteht Prüfung als Fußballlehrer

Oliver Heine, der Sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Eintracht Braunschweig, hat mit 24 weiteren Teilnehmern in den vergangenen zehn Monaten den 64. Lehrgang unter der Leitung von Frank Wormuth an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef absolviert und wurde in den Fachbereichen...