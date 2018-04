Für Eintracht geht’s ab heute richtig rund

Selten war das Tabellenbild in der Regionalliga Nord verzerrter als in dieser Saison. Deutlich wird das an den Vorzeichen für die heutige Nachholpartie zwischen Eintracht II und dem VfB Lübeck. Denn die Blau-Gelben haben bereits fünf Spiele mehr bestreiten können als die Gäste von der Lohmühle. So...