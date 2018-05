Gold und Silber für Katharina Wrede

Mit einer Vizemeisterschaft in der offenen Klasse, einem Jahrgangstitel und drei Bronzemedaillen sowie 14 Top-Ten- Platzierungen im Gepäck traten die Schwimmer der SSG Braunschweig mehr als zufrieden die Rückfahrt von den Norddeutschen Meisterschaften in Hannover an. Da bei diesem Wettkampf in fast...