Frankfurts Coach Hütter sieht sich als Teamplayer

Frankfurt/Main . Eintracht Frankfurts neuer Trainer Adi Hütter weiß um die hohen Erwartungen an ihn nach dem DFB-Pokalsieg und den Einzug in die Europa League, fürchtet sich aber nicht davor. „Respekt habe ich vor allem, Angst habe ich vor nichts“, sagte der 48 Jahre alte Österreicher am Mittwoch bei seiner...