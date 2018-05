Rokohl tritt morgen in Hannover an

Seine Konzentration gilt nur dem Boxen. Wenn Patrick Rokohl morgen Abend in der Stadionsporthalle in Hannover in den Ring steigt, zählt nur das Duell mit den Fäusten. Trotzdem: Auch bei den Kämpfen des Profis mischt König Fußball immer mit. Lange drückten dem Boxer einige Zweitligafußballer...