Fricke trifft im Duell der Enttäuschten spät zum 1:1

Zum Finale in der Fußball-Landesliga zeigten die Freien Turner noch einmal, warum es für sie in dieser Saison nicht zum Titel gereicht hat. Denn auch im vierten direkten Duell gegen einen der beiden Aufstiegskontrahenten gab es für die Braun-Weißen keinen Sieg. Aber auch Vahdet durfte am Ende nicht...