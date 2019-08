Der Wiederaufstieg ist für Lehndorf kein Muss

In der vorletzten Spielzeit rettete sich der Lehndorfer TSV noch knapp vor dem Abstieg aus der Fußball-Landesliga, der BSC Acosta musste in die Bezirksliga, doch diesmal waren die Blau-Weißen vom Blitzeichenweg gerade in der Schlussphase der Landesliga-Saison nicht konstant genug und gehen daher...