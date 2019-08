Der TSV Rüningen ist wieder zurück in der Fußball-Kreisliga

Viele Jahre war es ruhig um die Fußballer des TSV Rüningen. Genau 14 Jahre ist es her, dass die Gelb-Schwarzen zuletzt in der Kreisliga spielten. Zwischenzeitlich mussten die Rüninger Kicker ihre Stiefel sogar in der 2. Kreisklasse schnüren. Immer dabei war Trainer Dominik Kues, ein Urgestein im...