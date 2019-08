Braunschweig bietet Bühne für die Tennisstars von morgen

Manchmal muss es der richtige Moment sein. Und so hilft den Women’s Open, dem Braunschweiger Tennis-Weltranglistenturnier, in diesem Jahr allein die Lage im Saison-Kalender schon weiter im Kampf um eine attraktive Teilnehmerinnen-Liste. Wenn es von Montag an auf der herrlichen Anlage des BTHC im...