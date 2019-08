RSV-Kanuten überzeugen bei Heimspiel

Am Sonntag starteten auf der Regatta am Petriwehr in Braunschweig beim dritten Lauf zur Landesmeisterschaft zehn Kanuten des ausrichtenden RSV Braunschweig. Mit 18 Auf- und Abwärtstoren direkt am Petriwehr wurde dank guter Unterstützung der Braunschweiger Stadtentwässerung eine anspruchsvolle...