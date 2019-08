Plötzlich fehlen dem USC Braunschweig Spieler

Auf einem holprigen, aber insgesamt guten Weg eilen die Zweitliga-Volleyballer des USC Braunschweig in Richtung Saisonstart. Am 14. September beginnt die neue Saison mit einem Heimspiel. Die erste Bewährungsprobe steht an diesem Samstag ins Haus, wenn der Erstligist aus Giesen zu einem Testspiel in...