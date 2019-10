Eintracht-Nachwuchs übt richtige Reaktion bei Herzstillstand

Erst ein knappes halbes Jahr ist es her, dass die spanische Fußballtorwart-Legende Iker Casillas einen Herzinfarkt erlitt. Im März vergangenen Jahres war die Fußball-Welt geschockt, als Florenz-Kapitän Davide Astori an einem Herzstillstand starb. Und wer erinnert sich nicht an den früheren deutschen Nationalspieler Gerald Asamoah, der an einem Herzfehler litt? Bei Spielen mit seiner Beteiligung stand immer ein Defibrillator griffbereit.

Ein plötzlicher Herzstillstand kann auch Fußballer erwischen, manchmal sogar während eines Spiels. Um in Notsituationen richtig reagieren zu können, übten die Jugendfußballer von Eintracht Braunschweig im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) am Kennel die Reanimation und erfuhren Wissenswertes. Die Aktion ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Deutschen Herzstiftung.

Dr. Torsten Morschheuser (rechts) aus Kiel vermittelt den jungen Sportlern in einem kurzen Theorieblock einige Fakten. Foto: Henning Thobaben

Dr. Torsten Morschheuser war mit seiner medizinischen Fachangestellten Sophie Ohms extra aus Kiel angereist. In Schleswig-Holstein hat der Kardiologe und Sportmediziner ehrenamtlich schon zahlreiche Gruppen geschult. Der Kontakt zur Eintracht kam über Dr. Hans-Peter Sobotta zustande. Der Sportmediziner des HEH in Melverode ist zugleich Mannschaftsarzt im NLZ der Eintracht und nimmt sich dort in wöchentlichen Sprechstunden der körperlichen Probleme der Talente an.

Die Spieler von U15, U17 und U19 wurden am Dienstag nacheinander zunächst in kurzen Theorieblocks die Grundlagen der Physiologie des Herzens eingeführt – unter anderem lernten sie, dass dieses innerhalb von 24 Stunden rund sieben Tonnen Blut durch den Körper pumpt. Ein robustes Organ also, dass demnach nicht zu vorsichtig behandelt werden sollte, wenn es außer Takt gerät oder stehen bleibt. „Man kann im Grunde nichts falsch machen – außer nichts tun“, erklärte Morschheuser.

Um den jüngeren Kickern keine Angst zu machen, zeigte er nur der U19 ein Video aus einem Europa-League-Spiel in Rumänien. In einer Szene ist zu sehen, wie ein Spieler wie vom Blitz getroffen umfällt. Alle anderen umringen ihn. Ein Golfwagen fährt aufs Feld, später ein Krankenwagen. Viel Hektik, aber keiner tut das Richtige: die Herzdruckmassage einleiten. Der Spieler verstirbt wenig später.

An drei Puppen übten die Spieler danach die Herzdruckmassage, die auch ohne Beatmung das Überleben des Betroffenen sichern kann. Auch wie ein Defibrillator angewendet wird, bekamen die Fußballer demonstriert. Ein solcher Schockgeber steht auch im NLZ bereit.

„Wir hatten mehr als 70 Teilnehmer und alle waren konzentriert dabei“, lobte Morschheuser das Engagement der Einträchtler. Deniz Dogan fand das Projekt hilfreich. „Ein Notfall kann ja genauso gut im Alltag auf der Straße passieren“, meinte der U19-Coach und Nachwuchscheftrainer. So lernten die Jungs etwas fürs Leben. Der Leiter der Sportmedizin, Jesper Schwarz, kündigte weitere Veranstaltungen zu Themen wie Schlafstörungen und Stress sowie Depressionen an.