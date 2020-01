Der BTHC ist heiß aufs Derby

Zwei Partien in der Halle stehen noch aus für die Hockey-Spieler des BTHC, die mit dem Verlauf der Saison schon jetzt zufrieden sein dürfen. Als Aufsteiger hat sich das Team von Trainer Carsten Alisch schnell in der 2. Bundesliga etabliert und frühzeitig den Klassenerhalt gesichert. Doch in Ruhe...