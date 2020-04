Boxer Rokohl wird zu Charakter in einem Computerspiel

Ein leidenschaftlicher Zocker sei er noch nie gewesen, sagt Patrick Rokohl ganz offen. Vor Monitor oder Fernseher sitzen und sich stundenlang in PC-Spiele vertiefen oder auf der Konsole daddeln – das sei nie wirklich sein Ding gewesen, meint der Braunschweiger Profiboxer. In der Jugend habe er zwar das eine oder andere Mal zum Controller gegriffen, dann aber nur für Sportspiele. Dass er irgendwann einmal selbst in einem solchen Spiel auftauchen könnte, daran hatte der 32-Jährige niemals einen Gedanken verschwendet. Doch jetzt kommt es so: Rokohl wird zum Charakter in einer Sportsimulation, die der englische Entwickler Steel City Interactive voraussichtlich im November in den Handel bringen wird.

Rokohl hatte die Mail in seinem Postfach gar nicht so richtig gelesen. „Das war so ein langer Text auf Englisch, den ich erstmal nur überflogen habe“, erzählt er. So richtig verstanden habe er danach nicht, was die mit Steel City Interactive kooperierende Firma von ihm wolle, sagt der Boxer. Als er zunächst nicht reagiert habe, sei bald darauf eine weitere Mail gekommen. „Dann habe ich mich erst so richtig damit befasst und begriffen, worum es geht“, berichtet Rokohl. In einem Telefonat habe man ihm schließlich noch einmal genau erläutert, was es mit dem Projekt auf sich habe. „Ich habe gefragt, wo der Haken ist. Aber es gibt offenbar keinen“, sagt der Sportler, der mittlerweile einen Vertrag unterschrieben hat.

Fakt ist, dass Boxspiele für PC oder Konsole eine Seltenheit sind. Zumindest in den vergangenen Jahren haben sich die Softwarefirmen auf diesem Feld merklich zurückgehalten. Die im Bereich der Sportsimulationen führende Marke EA Sports des US-Unternehmens Electronic Arts hatte zuletzt 2011 mit „Fight Night Champion“ ein Boxspiel herausgebracht, das unter Fans Kultstatus besitzt. Jahrelang gab es Gerüchte über eine mögliche Neuauflage für die nachfolgende Konsolengeneration. Doch die Hoffnung der Spielergemeinde wurde immer wieder enttäuscht.

Jetzt versucht die in Sheffield ansässige Firma Steel City Interactive, mit einem solchen Produkt bei den Box- und Spielfans zu landen. Die Simulation „eSports Boxing Club“ soll für Xbox One, Playstation 4 und PC herauskommen. In den Spielforen sind die Meinungen über die ersten Bilder geteilt, die der Entwickler jüngst über einen Videotrailer verbreitete. Mit Informationen zu dem Spiel hält sich die Firma noch zurück. Deutlich wird nur, dass die britischen Boxer Frank Bruno und Ricky Hatton zu den spielbaren Charakteren gehören und Craig Stephen die Rolle des Ringsprechers besetzt.

Doch wie kommt das Unternehmen auf Patrick Rokohl? Der Braunschweiger Boxer hat die Erklärung: „Ich habe mit der an der Entwicklung beteiligten Kooperationsfirma mehrfach zusammengearbeitet. Sie hat mich mit Tapes unterstützt.“ Bei der Suche nach einem deutschen Boxer sei so offenbar sein Name ins Gespräch gekommen. Er werde in der Simulation der einzige männliche Boxer aus Deutschland sein, weiß Rokohl. Bei den Frauen werde noch die Berlinerin Sophie Alisch vertreten sein.

Bis das Spiel erscheint, wird Rokohl noch einige Details über das Spielerlebnis erfahren. Fotos und Videos zur Programmierung seines Charakters hat er schon nach England geschickt. Offenbar wird es einen Karrieremodus geben, bei dem die Spieler als Amateur anfangen und sich bis in den Profibereich hocharbeiten können. Dann könnten sie auch auf Rokohl treffen. Ob sie sich den 32-Jährigen auch selbst als Spielcharakter aussuchen können, weiß der Supermittelgewichtler nicht.

Für den Braunschweiger ist das Projekt eine tolle Erfahrung – obwohl er keine Affinität zum Zocken hat. „Ich hatte in meiner alten Wohnung noch nicht mal einen Fernsehanschluss. Wenn ich mir etwas ansehe, dann sowieso nur Boxkämpfe über Videoportale im Internet“, erklärt Rokohl. Allerdings: Wenn das Spiel erscheint, will sich der Boxer dann vielleicht doch eine Konsole zulegen. Leisten kann er sich das vor allem dann ohne Weiteres, wenn die Simulation bei den Fans gut ankommt. Denn an jedem verkauften Spiel wird Rokohl ein paar Cent mitverdienen.