Fußball-Kreisliga Braunschweig: Alle Teams, alle Prognosen

Braunschweig. Die Saison in der Fußball-Kreisliga startet bald. Lesen Sie alles über Braunschweigs Vereine, ihre Ziele und ihre Neuzugänge in unserer Vorschau.

Anders als im höherklassigen Amateurfußball wird die Kreisliga von Sonntag an ungeteilt mit 15 Mannschaften an den Start gehen. Diesmal werden gleich drei Zweitvertretungen und eine dritte Mannschaft dabei sein. Wie schon in der vergangenen Saison, als sich die Hondelager Reserve einen Platz sichern konnte, haben es diesmal Lehndorf II und Lamme II geschafft.

Hoffnung auf den Titel können sich mehrere Teams machen, obwohl der Kreis der Favoriten kleiner geworden ist. Am häufigsten werden der FC Rautheim und der VfL Leiferde genannt. Aber auch dem VfB Rot-Weiß, der in der vergangenen Saison als Zweiter überzeugte, sind erneut starke Leistungen zuzutrauen. Auffallend bei allen Umfragen: Sämtliche sportliche Leiter halten sich mit Prognosen zurück. Vereine wie der TV Mascherode, oder der HSC Leu, die verstärkt auf den Nachwuchs setzen, haben andere Ziele. Hier stehen zunächst eine ordentliche Platzierung oder der Klassenerhalt im Vordergrund.

Die Ungewissheit, ob die Saison ohne Unterbrechung zu bewältigen sein wird, treibt auch den Kreisspielausschuss um. Weil die Entfernungen zwischen den Vereinen in Braunschweig jedoch kleiner sind als in höherklassigen Bereichen, ist die Zuversicht in Bezug auf eine reguläre Beendigung der Spielzeit größer. Denn: Sollte es zu Ausfällen kommen, könnten Partien nach Einschätzung der Verantwortlichen wegen der kurzen An- und Abreisezeiten leicht unter der Woche nachgeholt werden. Nicht umsonst gibt es den Begriff Braunschweiger Straßenbahnliga.

Lehndorfer TSV II setzt auf Teamgeist

Die zweite Mannschaft des Lehndorfer TSV meldet sich nach zweijähriger Abwesenheit in der Fußball-Kreisliga zurück. Souverän sicherte sich das Team um Coach Alexander Juch die Meisterschaft in der Staffel B der 1. Kreisklasse. Alle 15 Spiele wurden gewonnen, am Ende schnitt man sogar mit dem besten Quotienten aller Braunschweiger Teams ab. „Dass wir so souverän abschneiden würden, hätte ich vor Saisonbeginn nicht gedacht“, erklärt Juch, der mit seinem Team in der Vorsaison bereits auf Platz zwei gelandet war.

„Der Erfolg hängt auch mit unserer guten Kameradschaft zusammen. Alle Spieler, da schließe ich selbstverständlich auch die erste Herrenmannschaft mit ein, ziehen an einem Strang“, ist sich Juch sicher. Mit gutem Beispiel voran geht dabei Matthias Fuhrmann. Der seit 15 Jahren in Lehndorf spielende Stürmer war sich nicht zu schade, in der Reserve auszuhelfen. Wie torgefährlich der inzwischen 35-Jährige immer noch ist, beweisen seine 17 Saisontreffer. „Ich werde in der Zweiten weitermachen, Fußball macht mir einfach immer noch viel Spaß. Allerdings ist der Aufwand jetzt nicht mehr ganz so groß, meine Familie wird das bestimmt begrüßen“, sagt Fuhrmann.

Natürlich ist auch der Trainer zufrieden, einen so erfahrenen Spieler in seinen Reihen zu haben: „Er hat uns bislang schon geholfen. Und dass er jetzt bei uns weitermacht, freut mich sehr. Wir haben eine gesunde Mischung aus Jung und Alt im Kader, und mit 26 Spielern sind wir gut besetzt“, meint Juch.

Auch die Testergebnisse stimmen den Trainer zuversichtlich, er schränkt aber ein: „Mit Vereinen wie Leiferde, Rautheim oder Rot-Weiß werden wir uns nicht messen können. Wir müssen uns deshalb auf Mannschaften konzentrieren, die ähnliches Potenzial haben. Und da heißt es dann punkten.“

Kader

Tor: David Winterland, Fabi von Horn.

Abwehr: Tobias Tingelhof (eigene Jugend), Julian Bollmann, Nicklas Höft, Felix Käune, Tim Werner, Andre Kösling, Lennart Nöhren.

Mittelfeld: Marcel Lange, Nils Ahrenhold, Laurenz Hasselbach, Marius Kemper, Phillip Höft, Lorenz Böttcher, Phillip Frick, Philip Brandes, Luca Kunz, Yannis Becker.

Angriff: Nick Meiners, Morad Mohammad, Felix Weber (eigene Jugend), Leon Nehiba (Rautheim), Matthias Fuhrmann (1. Herren), Dominic Krips, Lando Leibe (Göttingen).

SV Gartenstadt mit neuem Trainer auf Personalsuche

Nachdem einige Stammspieler wie die Ausnahmekönner Pascal und Marcel Thomsen den SV Gartenstadt verlassen beziehungsweise aufgehört haben, soll es Zdenko Pavlic, zuletzt Coach der Zweiten, richten. „Ich würde den Kader gern weiter aufstocken, leider ist es nicht so einfach, Spieler in die Gartenstadt zu locken“, bedauert der 47 Jahre alte Trainer. Pavlic, der auch als Spieler in Braunschweig kein Unbekannter war, zeigt sich aber entspannt. „Vielleicht gelingt uns die Revanche gegen Rüningen gleich zum Auftakt am Sonntag. Vor einem Jahr, auch zu Saisonbeginn, hatte der TSV die Nase noch knapp vorn“, meint er.

Kader

Tor: Pascal Buck, Marian Fritz.

Abwehr: Rene Buck, Jonas Dierschke, Marcel Donig, Andreas Frasch (eigene

2. Mannschaft), Can Yakup Mai

Mittelfeld: Felix Jankowski, Niko Kolodzyk, Steffen Köppen, Christian Osterloh, Marcel Schwittalla, Piotr Swiontek (Melverode).

Angriff: Nurdogan Hüseyin, Andre Rosa, Onur Evci (Leu).

FC Rautheim wird ganz oben erwartet

Ist seit sechs Jahren Rautheims Trainer: Kevin Grosenick. Foto: privat

An die Leistung der vergangenen Saison anknüpfen möchten die Rautheimer, die als Dritter die Serie beendeten und im Meisterschaftsrennen lange mitmischen konnten. Zuzutrauen wäre es dem FC, denn Trainer Kevin Grosenick kann auf eine eingespielte Mannschaft zurückgreifen. „Auch wenn mein Team häufig als Favorit genannt wird, müssen wir das erst einmal unter Beweis stellen. Wir sind jetzt auch ein wenig in der Rolle des Gejagten“, ahnt Grosenick, der seit sechs Jahren beim FC in der Verantwortung steht.

„Wir haben in der Abbruchsaison in 13 Partien nur 19 Gegentreffer kassiert. Eigentlich ist das ein ganz ordentlicher Schnitt, aber da steckt noch Verbesserungspotential drin. Ich wünsche mir mehr Spiele ohne Gegentor, deshalb muss es das Ziel sein, noch mehr Wert auf ordentliche Defensivarbeit zu legen. Wir haben in der Offensive zum Glück Spieler, die jederzeit in der Lage sind, ein Tor zu schießen, was dann auch nach 90 Minuten reichen sollte. Darauf jedenfalls werden wir hinarbeiten“, erklärt der Coach.

Dabei denkt er an das FC- Sturmduo Tim Schmalkoke und Marwin Heyland, das zusammen 39 Treffer erzielte. Und: Das Team kann wieder auf die Unterstützung seines sehr begeisterungsfähigen Anhangs zählen, der die Mannschaft nicht nur bei Heimspielen unterstützt.

Kader

Tor: Dominik Bergmann, Yannik Bock.

Abwehr: Kevin Lucht, Fabian Möller, Björn Salgmann, Lars Salgmann, Nils Salgmann, Niclas Ullner, Kevin Lucht, Nils Stenzel, Clemens Schurig (beide eigene 2. Mannschaft).

Mittelfeld: Thorben Fricke, Nico Gülle, Aygün Kalmis, Felix Lenfers, Jan Plumeier, Vincent Schreibner, Max Seikowsky, Lou Starsinski, Lennart Pape, Khaled Osmani (BSV Ölper).

Angriff: Esref Cavdar, Luca Ebeling, Max Heuermann, Marvin Heyland, Tim Schmalkoke, Fabian Sgonina, Barkan Lilic (eigene Jugend).

Melverode/Heidberg steht Umzug bevor

In vier Testspielen erzielte die Mannschaft von Coach Christian Zabinski gleich 27 Tore. „Keine schlechte Ausbeute, aber leider gab es auch vermeidbare Gegentore. Da müssen wir uns noch weiter verbessern“, bilanziert Zabinski, der anstrebt, möglichst früh den Klassenerhalt zu sichern. Ab Oktober wird er mit seiner Mannschaft wegen Umbaumaßnahmen von der Bezirkssportanlage in Melverode vorübergehend auf das Stöckheimer Sportgelände umziehen.

Kader

Tor: Maurice Mühle, Daniel Ortmann, Aayush Samar (Zellerfeld).

Abwehr: Shan Michel, Stefan Tschannen, Raffael Brandt, Hagen Krusch, Felix Hahn (JFV A-Jugend), Julian Mallon, Lasse Evers, Marius Grill.

Mittelfeld: Tino Brunetti, Angelo Brunetti, Timo Schlensog, Fabian Födtke, Victor Maier, Waldemar Maier, Tino Schmidt, Ricardo Rossa (Bienrode), Benjamin Stöhr (Stöckheim), Timo Roland, Nico Ociepka (JFV A-Jugend), Marcel Vergien.

Angriff: Jannis Struck, Mario Lehmann, Aboubaker Diane.

VfL Bienrode hat den Kader umgebaut

Zufrieden zieht Bienrodes Trainer Thomas Dorawa eine erste Bilanz: „Wir haben eine schlagkräftige Truppe zusammen und werden ein anderes Gesicht zeigen. Meine Spieler, davon einige Neue, sind sehr interessiert und vor allen Dingen wissbegierig. Alle ziehen beim Training voll mit“, berichtet er. VfL-Routinier Lothar Fregin bestätigt die Eindrücke: „Bei uns ist ein frischer Wind eingezogen, die Übungseinheiten machen Spaß.“

Kader

Tor: Henrik Straube, Gheorghe Vicol.

Abwehr: Leon Rößler (FC Braunschweig), Oliver Chojnacki (Polonia), Priviledge Chidavaenzi, Ralf-Hans Nevermann, Rene Warnecke.

Mittelfeld: Lothar Fregin, Moritz Günther, Maximilian Hendrich, Bartosz Mierzwa, Maxim Plesca, Alexandru Plesca, Dominik Poppe, Koray Torum (RSV), Leroy Jolo (Veltheim).

Angriff: Alessio Manai (Vahdet), Skyvin Saya, Santee Nimely, Salou Quattara.

Turner III haben einen großen Kader

Erneut hat Freie-Turner-Coach Delyan Kraev einen großen Kader um sich versammelt, 28 Akteure stehen auf seiner Liste. „Das passt schon. Einige meiner Spieler sind irgendwie immer unterwegs, so habe ich dann an den Spieltagen keine Sorgen.“

Mit der Vorjahresprognose, am Ende einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, lag Kraev angesichts von Platz neun genau richtig. Mit dem gleichen Ziel geht die Dritte in die neue Saison und erhofft sich einen guten Start.

Seine jetzige Mannschaft, deren Kader sich vor zwei Jahren aus der vierten Mannschaft gründete, kann mit der Entwicklung sehr zufrieden sein. „Wir sind damals ins kalte Wasser geworfen worden, haben die Umstellung mit kleinen Anlaufschwierigkeiten aber gut hinbekommen. Am Ende retteten wir uns noch knapp vor dem Abstieg.“

Mit dem Versuch mit einer 15er-Staffel zu starten, ist der Turner-Trainer einverstanden: „Im Grunde bleibt alles wie gehabt. Wir wissen aber alle nicht, was noch auf uns zukommt. Deshalb hätte ich mir gern ein paar Spiele mehr zu Beginn der Saison erhofft. Innerhalb der Woche hätte man noch gut spielen können. Schlechtes Wetter oder eine mögliche Corona-Pause hätte man dann wahrscheinlich besser umgehen können.“

Kader

Tor: Enno Jürgens, Leroy Paulmann.

Abwehr: Stefan Apitz, Tjorben Bokelmann, Lukas Erlemann, Tim Daniel Gehrke (Altencelle), Cedric Lachmann, Marcel Michel, Jonathan Seremski, Christian Schultewolter, Philipp Wartemann, Markus Westendorf.

Mittelfeld: Christopher Bönning (RSV), Hendrik Brandes (Lucklum/Veltheim), Johannes Hoppenbrock, Jakob Kahl, Julian Kurzer, Tobias Rebentisch, Sebastian Sommer, Konstantin Spornitz, Maximilian Tobaben, Simon Weinmann, Dennis Wermuth.

Angriff: Dennis Eisenberger, Christian Haupt, Tim Kufall, Manuel Schöttler.

Optimismus beim BSV Ölper

Wie alle anderen Trainer fiebert auch Ölpers Coach Frank Dietrich dem Auftakt entgegen. „Wir trainieren seit Mitte Juli. Die gesamte Vorbereitung verlief problemlos und mit stets guter Beteiligung. Wir haben uns aber auch einiges einfallen lassen. So fand zum Beispiel das Trainingslager samt Kajak-Tour viel Anklang“, berichtet er. Auch mit der sportlichen Situation zeigt sich Dietrich einverstanden. „Nur wenige Spieler haben den Verein erlassen. Die Leistungen in der vergangenen Saison haben uns nach Anfangsproblemen Auftrieb gegeben.“

Ebenso die Zusammenarbeit mit seinem sportlichen Leiter Klaus Sielaff kommentiert Dietrich mehr als zufrieden. „Der Klaus hilft mir und der Mannschaft in vielen Dingen, auch außerhalb des Platzes. Und das macht er richtig gut.“

Kader

Tor: Marvin Klinke.

Abwehr: Nico de Groot, Eral Uzun, Fares Touhami, Leon-Marius Müller (Grasleben), Henryk Schauss, Murat Akin, Turgay Kefioglu (Leu), Ferhat Demir, Dustin Groß, Christoph Plikat.

Mittelfeld: Enes Kara (Victoria), Sven Sielaff, Jannis Anderson, Houssem Abbes, Albert Dickson (Helmstedt), Lucas Warsitz (Dibbesdorf), Mokhtar Halouani.

Angriff: Bastian Brühl (Veltenhof), Florian Puhst, Momo Ates, Issa Kone, Abdul Malik Ciftici (Vahdet).

TSV Germania Lamme II marschiert wie die Erste

Beim TSV Germania Lamme reißen die Erfolgserlebnisse einfach nicht ab. Vor drei Jahren war es die erste Mannschaft der Gelb-Blauen, die sich aus der Kreisliga verabschiedete und es inzwischen bis in Landesliga geschafft hat. Jetzt ist es die zweite Mannschaft, die einen freigewordenen Platz in der Kreisliga übernimmt. Dabei kommt der Erfolg nicht überraschend, denn vor einem Jahr verpasste das Team von Trainer Eugen Barz den Meistertitel in der 1. Kreisklasse als Zweiter nur knapp.

Vor der Übungseinheit gibt Trainer Eugen Barz von Fußball-Kreisligist TSV Lamme II seinen Schützlingen genaue Anweisungen. Unter dem Coach ging es für die gelb-blaue Reservemannschaft stetig bergauf. Foto: Ralf Krause

„Ich denke, wir haben uns das verdient. Seit Jahren spielen wir ordentlichen Fußball und sind oben dabei“, resümiert Barz, mit dem es in den vier Jahren als Trainer ständig bergauf ging. Der 35 Jahre alte Übungsleiter kennt sich aus in Braunschweigs Fußballszene. Zu seinen bisherigen Stationen als Aktiver und später als Juniorentrainer zählen Klubs wie Geitelde, Gartenstadt, Leiferde oder Victoria. „Es macht Spaß, auch mal bei der Konkurrenz reinzuschnuppern. Auch viele Trainer in Braunschweig kennen sich untereinander gut und tauschen sich ebenfalls aus.“

Den Austausch erlebt Barz aber auch in seinem Verein. Der Zusammenarbeit mit Sascha Fassa, dem neuen Coach der ersten Herren, sieht er positiv entgegen. „Auch wir kennen uns schon länger. Ich bin sicher, dass wir uns gut arrangieren werden.“ Ein Trainingslager auf der wie immer topgepflegten Lammer Anlage an einem Wochenende im August gehörte zu den Höhepunkten der Vorbereitungszeit.

Eingestimmt hatte sich die Reserve dabei mit einem satten 12:0-Erfolg gegen den TSV Vordorf. „Wir profitieren von unserem guten Verhältnis untereinander. Der Verein hält irgendwie auch zusammen. So ist es selbstverständlich, dass Spieler der ersten Mannschaft erst einmal bei uns weitermachen und uns mit ihrer Erfahrung helfen.“

Sechs Neuzugänge komplettieren den 24-Mann-Kader des Aufsteigers. „Diese Anzahl an Spielern ist heutzutage notwendig. Die Zeiten, in denen ein Trainer mit einem 18er-Kader ausgekommen ist, sind längst vorbei. Aber vielleicht ist es gerade das, was unseren Job in den unteren Ligen des Fußballs so interessant macht“, sagt Barz, der mit seinem Aufstiegsteam der neuen Saison entgegenfiebert.

Kader

Tor: Tom Gestwa.

Abwehr: Ahmed Abdelmoula, Frederick Brandt, Lennart Diekmann, Felix Dietrich, Alexander Hogräfer, Tom Knak (eigener Verein), Tobias Krause, Christopher Montag, Felix Benedikt Ockel, Danny Radtke.

Mittelfeld: Andrew Bowden (Uni Bournemouth), Christoph Dürholz, Kevin Holland, Tim Joite, Christopher Kroll, Daniel Machus, Daniel Schaper, Maik Zimnowoda (BSC Acosta).

Angriff: Patrick Kreuser, Kay Pape (RSV), Yannic Radtke (Bienrode), Nick Stenzel, Jan-Peter Wichmann (Schwülper).

HSC Leu startet mit neuem Konzept in die Spielzeit

Nach einer desolaten Saison, ohne einen einzigen Punkt erspielt zu haben, wäre der HSC Leu eigentlich abgestiegen. Der Beschluss des NFV, keine Absteiger zuzulassen, rettete die Heidberger. Nur wenige Fußballinteressierte rechneten mit einer erneuten Meldung einer ersten Mannschaft für den Spielbetrieb. Doch weit gefehlt. Die Verantwortlichen um den Vereinspräsidenten Helmut Blöcker haben es geschafft, einen neuen Trainer samt eines 20 Mann starken Kaders aus dem Boden zu stampfen. Richten soll es nun Mathias Fuchs, der über viele Jahre als Nachwuchscoach beim HSC unterwegs war. Fuchs, dessen Herzblut am Verein hängt, steht jetzt vor einer schweren Aufgabe. „Ich werde überwiegend mit meinen ehemaligen Jugendlichen zusammenarbeiten“, kündigt er an.

Kader

Tor: Jeremy Glink.

Restkader: Patrick Clavey, Jan Dziuballe, Mohamed El Ayari, Moncef El Ayari, Mahdi El Ghoui, Daniel Erdmann. Fabian Ferick, Nico Fricke, Henri Fuchs, Niklas Gottsleben, Justin Immenroth, Tristian Jünger, Lars Klauenberg, Leon Kroll, Dennis Müller, Ivan Petruhin, Marc Stolte, Fabian Wieczorek.

VfL Leiferde ist offensiv stark besetzt

Immer wenn es darum geht, einen oder mehrere Meisterschaftsfavoriten zu benennen, gehört der VfL Leiferde dazu. Doch so richtig konnte das Team in den vergangenen Jahren die gesteckten Erwartungen nie erfüllen. Einem oft erfolgreichen Saisonstart folgten frühe Enttäuschungen, von denen sich die Mannschaft nicht mehr erholen konnte.

Leiferdes Ersen Ardic (rechts), hier bei einem Hallenspiel. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Einer, der das auch beobachtet hat und um die Problematik weiß, ist der neue Trainer Mesut Dereköy. „Unser Hauptaugenmerk wird darauf liegen, konstanter zu werden. Auch eine mögliche Niederlage darf uns nicht gleich aus der Bahn werfen. Wir wollen bis zum Ende oben mitspielen, denn das macht die Sache für die Spieler und für mich sowie unseren Anhang interessant. Ob es am Ende auch klappen wird, ist eine andere Sache.“

Der Kader des VfL kann sich sehen lassen. Mit dem Rückkehrer Jannik Scheike, Ersen Ardic sowie Urgestein Enno Menke stehen drei Torjäger der Extraklasse im Aufgebot. „Unser Kader ist soweit zusammengeblieben und einige neue Youngster sorgen für Auffrischung“, zieht Abteilungsleiter Christian Ebers ein zufriedenes Fazit.

Kader

Tor: Jonas Frikell, Daniel Schrader (Schöningen).

Abwehr: Mitja Krökel (Destedt), Andreas Scharmach, Tolga Özcan, Niklas Milaszweski, Fabio Krühe, Ole Jungclaus, Andre Schoene, Lars Hillebrandt, Marc Birkhahn, Velten Kausche.

Mittelfeld: Luca Pospich, Daniel Graf, Florian Dziuballe, Roland Knappwurst, Alban Minilin (MTV Wolfenbüttel), Justin Wilkens, Fabrice Wilkens (beide Gartenstadt), Vincent John, Luca Blümel (BSC Acosta), Dominik Gaus, Aike Willer, Sören Schoene.

Angriff: Enno Menke, Jannik Scheike (Gartenstadt), Ersen Ardic.

TSV Timmerlah ist gut eingespielt

Mit einem fast identischen Kader plant der TSV. Trainer Dennis Pasemann erklärt seine Strategie: „Ich wollte nur wenig verändern, denn ich kann auf einen eingespielten Kader zurückgreifen. Dazu kommen mit Moritz Geppert als Rückkehrer und Max Schipritt aus Leiferde zwei Spieler dazu, von denen ich mir einiges erhoffe.“

Kader

Abwehr: Tobias Berger, Torben Biermann, Eduaerd Eisenring, Daniel Ermisch, Moritz Geppert (Vechelde), Max Illin, Roland Leja, Alexander Schukmann, Nartosz Skulski, Kevin Tobor.

Mittelfeld: Martin Postrach, Michael Malek, Alexander Pflug, Marvin Lange, Theo Goebel, Marius Iwanowski, Alexander Delchmann, Max Schipritt (Leiferde), Christian Bartsch, Jason Bogdal, Maximilian Wolf, Sebastian Zywicki.

Angriff: Philipp Wolter, Bartosz Fitas, Denis Lowry, Marius Bartsch.

Neue Ära beginnt beim TV Mascherode

In Mascherode vollzieht sich ein Umbruch. Angefangen mit dem Traineramt. Der erfahrene Coach Sven Scholze, der jetzt bei RW Volkmarode an der Linie steht, hat mit Julian Runzer einen jungen Nachfolger bekommen.

Mascherodes Team-Koordinator Fabian Habekost (links) und der neue Trainer Julian Runzer. Foto: Privat

Nachdem einige routinierte Spieler ausgeschieden sind, setzt man bei den Grün-Weißen auf die Jugend.

Abteilungsleiter Fabian Habekost, der selbst über viele Jahre zum Gesicht der ersten Mannschaft gehörte, sieht eine Chance im Verjüngungsprozess: „Wir möchten bewusst auf die Jugend setzen und diese dementsprechend fördern. Alle Neuen sollen möglichst schnell integriert werden, um dann eine bestmögliche Saison zu spielen.“

Der neue Coach, der bereits als Aktiver beim TV kickte, kennt sich aus im Mascheroder Umfeld. „Das ist zwar meine erste Station im Herrenbereich, aber durch meine vielen Jahre als Stützpunkttrainer und zuletzt auch bei der A-Junioren der Freien Turner bin ich gewappnet. Auch da wurde Fußball gespielt. Aber eine Herausforderung ist es in jedem Fall.“

Ob er, wie bei den Turnerjunioren zuletzt, stets mit einem fast kompletten Kader trainieren kann, muss sich zeigen. „Da wird sich bestimmt auch für mich einiges ändern, aber man darf es keinem Spieler verübeln, wenn für ihn wichtige Sachen auf dem Terminplan stehen. Da ist jetzt auch einiges an Augenmaß gefragt. Ich bin jetzt auch Familienvater und kann da in gewisser Weise schon mitfühlen“, versucht der 33 Jahre alte Trainer seine Jungs zu verstehen.

Kader

Tor: Eddy Fischer, Gianluca Daniele Turturro (eigne Jugend).

Abwehr: Alan Rosseli, Kai Tiehe, Julian Behrendt, Jonathan Ebel, Luca Burgdorf, Leon Burgdorf, Filip Vysodil, Niklas Rhode, Björn Kasimir (RSV), Jeremy Schmitz.

Mittelfeld: Mitja Kamp, Oliver Altenkirch, Tim Nowak, Tim Brandt, Jeff Bacsa (alle eigene Jugend), Simon Khaleghi, Marco Hinz, David Wagner, Daniel Volze, Marcel Pietrantoni-Steffen.

Angriff: Rene Hinz, Jannes Börner, Niklas Lippelt, Dominic Grundmann, Sven Müller, Lino Hermes (eigene Jugend).

Kaum Wechsel beim MTV Hondelage II

Tommy Müller, Coach des MTV Hondelage II, vertraut dem Kader der Vorsaison. „Weil meine Mannschaft wirklich Tolles geleistet hat, bin ich für die kommende Saison zuversichtlich“, sagt er. Die Reserve trainiert seit Juli. Angenehm überrascht kommentiert Müller: „Insbesondere das Zusammenspiel hat in einigen Testspielen schon gut funktioniert. Man hat den Akteuren die Freude angemerkt, endlich wieder spielen zu können.“

Kader

Tor: Florian Roschkowski.

Abwehr: Marcel Rein, Simon Seelemeyer, Julian Kafka, Dennis Keith, Tobias Schwarz, Andre Biskup, Pascal Zengerling, Christian Schawe, Kristoffer Berkmann, Marius Schwarz.

Mittelfeld: Sebastian Thunert, Nils Ludwig, Saja Jammeh, Benjamin Riefenberg, Tizian Junker, Alexander Marthaus, Alexander Steinert, Florian Zwieselsberger, Julian Märtens, Patrick Voges, Nils Eimecke.

Angriff: Benjamin Lupa, David Krieger, Hannes Beer.

VfB Rot-Weiß Braunschweig vergisst Frust und greift an

Noch nicht vollständig überwunden haben die Rot-Weißen die Tatsache, durch den vorzeitigen Saisonabbruch als Tabellenzweiter nicht für die Bezirksliga berücksichtigt worden zu sein.

„Einige von uns fanden das schon ungerecht, wir hätten immerhin noch unsere Chance im Rückspiel gegen BSC Acosta II wahren können. Doch alles klagen hilft nichts mehr“, erklärt Trainer Tolga Isigüzel, der Sportsmann genug ist, die Entscheidung zu akzeptieren. „Jetzt heißt es, die vergangene Saison abzuhaken. Die Chance war da, jetzt aber geht’s wieder von vorne los.“

Beim VfB ist man gerüstet für einen erneuten Versuch. „Ich bin froh, dass sich einige junge Spieler für uns entschieden haben. Mit Denis Möller, Daniel Michel, Sayi Manneh und einigen anderen sowie Neuzugang Sulhattin Capli haben wir viel Erfahrung im Team.“

Kader

Tor: Denis Möller, Kenan Ucak.

Abwehr: Frank Zinkler (Vahdet), Sayni Manneh, Selcuk Simsek, Hamza Mahdjoub, Nuri Akkoyun, Okan Yilmaz, Philip Popovic, Baran Bugday (Rautheim), Ozan Bugday (Vahdet), Sulhattin Capli (Lengede).

Mittelfeld: Selcuk Sapmaz, Muzafer Sapmaz, Yunus Bakan, Volkan Uysal, Onur Cet, Gordon Leßmann, Emir Danaci (BSC Acosta), Ünal Degirmenci (Türk Gücü Helmstedt), Kader Yilderim (Bienrode), Newroz Atasch (Vahdet SZ), Yannic Lindemann (Vereinslos).

Angriff: Alpay Torum, Daniel Michel, Baris Kurnaz, Abdurrahman Yakin, Sergen Topcu, Baran Bugday (Rautheim).

Rüningen schielt auf einen einstelligen Tabellenplatz

Der Aufsteiger der Vorsaison möchte an die gezeigten Leistungen der vergangenen Spielzeit anknüpfen. Trainer Dominik Kues jedenfalls äußert sich zuversichtlich, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen: „Zunächst hoffen wir auf einen guten Start, um möglichst bald die Klasse zu sichern. Danach sehen wir weiter. Ein einstelliger Platz wäre nicht schlecht“, meint er.

Immerhin präsentiert der TSV neun Neuzugänge, unter anderem wird Jan-Philipp Walther seinen Verein aus Jugendzeiten unterstützen. „Wir haben bislang viel getestet, dabei habe ich einige Erkenntnisse gewinnen können“, freut sich Kues auf den Saisonbeginn.

Kader

Tor: Jannis Pake, Robert Wielau.

Abwehr: Jonas Wylegala, Lars Buchheister, Thorben Schade, Sergej Delchmann, Tobias Müller, Max Pawelski (SV Broitzem), Jannik Voigt (Rot-Weiß).

Mittelfeld: Marcel Liehmann, Felipe Garrido Cabrero, Dennis Weege, Mateusz Stormann, Robin Dybizbanski, Willi Knjazev, Timo Rhein (Broitzem), Niklas Adamy (Broitzem), Anass Bouslous (Holthausen), Tarek Derbazi (Peine), Jan-Philipp Walther (Leiferde), Alieu Sang Mendy (Leu).

Angriff: Rene Schwarz, Fabian Peschke, Kevin Blume, Dennis Dorawa (Broitzem).