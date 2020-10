Ein Punkt aus den ersten drei Partien – das ist keine Bilanz, die für Begeisterung sorgt. Die Fußballerinnen des BSC Acosta sind dennoch davon überzeugt, dass es für sie am Ende reichen wird für den Klassenerhalt in der Oberliga. Der Aufsteiger muss vor allem lernen, körperlich dagegenzuhalten.

„Ich habe früher selbst Oberliga gespielt und weiß, wie es dort zugeht. Die körperliche Präsenz ist deutlich höher als in tieferen Klassen“, sagt Martina Willt. Zusammen mit Cheftrainer Swen Fehrer führt sie das Team durch die neue Liga, in der es für die Mannschaft vom Franzschen Feld nur ein Ziel geben kann: Klassenerhalt.

Physisch gibt es Defizite

Dafür aber müssen die Spielerinnen jetzt vor allem physisch zulegen – was leichter gesagt als getan ist. „Wir haben sehr viele junge Spielerinnen im Kader“, sagt Martina Willt. Da sei die körperliche Entwicklung noch nicht so weit. „Außerdem“, meint die Co-Trainerin, „muss sich die Mannschaft noch richtig finden.“

Aus dem bisherigen Kader sind Elsa Büchner und Natalie Willt aufgrund ihrer Babypausen vorerst ausgeschieden. Mit Caroline Grübbel, Eva Hamann und Pauline Lahayn sind dafür drei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft hochgerückt. Zudem ist mit Joelyn Gad ein Talent von Hannover 96 zum BSC Acosta zurückgekehrt. Die frühere C-Juniorin Vanessa Schwarz gehört ab sofort ebenfalls offiziell zum Kader – eine Stürmerin, wenngleich von der 16-Jährigen nicht die Behebung der Angriffsflaute erwartet werden kann.

Schwächen im Angriff

„Tore schießen gehörte bisher nicht zu unseren Stärken“, sagt auch Martina Willt im Rückblick auf die ersten drei Begegnungen, aus denen nur ein Punkt beim 2:2 gegen RW Göttingen heraussprang. Am Sonntag in einer Woche empfängt das Team dann auch noch Eintracht Braunschweig. „Das ist der vorbestimmte Aufsteiger. Dass sie letzte Saison wegen einer Formalie nicht aufsteigen durften, ist albern“, findet die Co-Trainerin.

Während die Blau-Gelben nach den 14 Partien in der Staffel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der Aufstiegsrunde spielen werden, muss sich der BSC Acosta auf einen harten Kampf einstellen, um am Ende nicht zu den staffelübergreifend drei Absteigern zu gehören. Heißt: Den Körper einsetzen und gegenhalten, am besten schon am Sonntag.

BSC Acosta – Pfeil Broistedt,

Sonntag, 13 Uhr, Franzsches Feld.