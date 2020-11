Lammer Torwart Podlech träumt von Australien

Braunschweig. Lammes Torwart befindet sich wegen der Corona-Pandemie in der Warteschleife. Das Praktikum in Adelaide muss warten.

Gute Zeitpunkte für Verletzungen gibt es im Fußball eigentlich nicht. Doch wenn man es so will, dann hat Luca Podlech, Torhüter bei Landesligist TSV Germania Lamme, zumindest einen Moment erwischt, in dem seine Mannschaft einen Ausfall besser verkraften kann. Die Corona-Pandemie erfordern für Amateur-Fußballer eine verfrühte Winterpause. Da fällt Podlechs schwere Schulterverletzung, die er sich im letzten Spiel zugezogen hat, weniger ins Gewicht.

Neun Punkte aus vier Spielen bedeutete Rang drei in der Landesliga Staffel Nord und ein mehr als gelungener Auftakt für das etwas neu formierte Team des TSV. Am letzten Spieltag vor dem Lockdown verlor die Elf von Trainer Sascha Fassa nicht nur das erste Punktspiel dieser Saison, sondern auch seine Nummer eins. Podlech zog sich eine Schultereckgelenksprengung zu. „Eine Operation ist nicht nötig, da nur eins von drei Bändern gerissen ist“, schildert der Torwart seinen aktuellen Gesundheitszustand. Holprige Vorbereitung, super Start Kommt die Zwangspause also zur passenden Zeit für ihn und seine Mannschaft? „Für mich ist es gar nicht schlimm, da ich ohnehin bis zum Jahresende ausgefallen wäre“, so der Torhüter, der die Unterbrechung aus Teamsicht aber sehr schade findet. „Wir haben nach einer eher holprigen Vorbereitung einen super Start hingelegt, aus dem wir viel Selbstvertrauen ziehen konnten. Wir wissen aber, dass es für uns nur um den Klassenerhalt geht“, sagt der 24-jährige. Nach vielen erfolgreichen Jahren gab Sean Krebs zum Sommer das Traineramt an Fassa ab. Podlech durchlebte seit 2015 unter der Regie von Krebs unter anderem den Durchmarsch von der Kreis- in die Landesliga. Nach dem Tapetenwechsel hat sich einiges verändert. „Wir trainieren etwas mehr im körperlichen und athletischen Bereich, und der Trainer stellt uns recht offensiv ein“, zählt der Keeper zwei Unterschiede auf. „Was blieb, ist aber das Setzen auf eine gute Gemeinschaft. Der Gedanke eint beide Trainer“, zieht Podlech eine Parallele zwischen Krebs und Fassa. Ein starkes Kollektiv „Ein Verein wie Lamme kann auch nur mit einem starken Kollektiv in dieser Liga bestehen“, findet der Torwart. Die Tatsache zeigt ein Blick auf die Aufstellung der vergangenen Partien: „Wir haben viele neue Gesichter, aber auch einen festen Stamm. Da sind viele Jungs dabei, die schon länger zusammenspielen“, sagt der Schlussmann, der seine komplette Jugend und mit Ausnahme einer Saison seine ganz Herrenzeit an der Lammer Heide verbracht hat. In der Vita des Keepers könnte mit Adelaide United FC, einem australischen Erstligisten, bei dem auch Ex-Löwe Mirko Boland unter Vertrag stand, schon bald ein neuer Verein hinzukommen. „Ich würde dort ein Praktikum in der Geschäftsstelle für mein Sportmanagement-Studium absolvieren“, erzählt Podlech, der allerdings Bedenken an seinem Auslandsaufenthalt hat. „Australien ist beim Thema Einreise sehr strikt in seinem Handeln. Die Grenzen sind für Nicht-Australier bis auf Weiteres geschlossen“, schildert der Mann mit der Rückennummer 33. „Der Vertrag mit dem Verein ist zwar unterschrieben, doch so lange ich nicht einreisen kann, wird das Praktikum leider nicht stattfinden. Ich muss abwarten und mich in Geduld üben“, meint er traurig. Warten auf das Abenteuer Podlech und der Rest der Hobbykicker werden im Moment vor eine harte Probe gestellt – bleibt zu hoffen, dass für den Torwart des TSV Lamme bald nicht nur das Abenteuer gen Australien startet, sondern für sein Team auch der Wiederbeginn in der Landesliga.