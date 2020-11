Lionpride gelingt später Saisonstart

Mehr als einen Monat mussten die Basketballerinnen von Eintracht Lionpride coronabedingt auf ihren ersten Auftritt in der 2. Bundesliga warten. Dafür klappte es nun gleich doppelt gut. Am Samstag wurde der eigentliche Saisonauftakt vom 24. Oktober beim BBZ Opladen nachgeholt, und gestern folgte eine Partie bei den Panthers Osnabrück. Die Löwinnen setzten sich trotz einiger Wochen ohne Teamtraining mit 70:58 (38:38) und 61:57 (36:36) durch.

„Wir sind sehr erleichtert, dass es geklappt hat zu spielen und wir unser erstes Spiel gewinnen konnten. Das war eine Teamleistung im Angriff und in der Verteidigung“, sagte Trainer Christian Steinwerth und ergänzte: „Dass das zweite Spiel mental schwer werden würde, war abzusehen. Es war ein klassischer Arbeitssieg.“ Die neue US- Spielmacherin Sydney Kopp überzeugte in beiden Spielen.

Im dritten Viertel Dampf gemacht

Im ersten Duell gelang ein 15:4-Start. Doch Opladen konterte und ging sogar in Führung. Im dritten Abschnitt zogen die Löwinnen entscheidend auf 57:42 davon. Die Gastgeberinnen kamen zwar noch einmal auf sechs Zähler im vierten Viertel heran. Nach einem Korb per Schnellangriff durch Stefanie Grigoleit zum 66:53 war alles klar.

Um 21 Uhr waren die Blau-Gelben aus Leverkusen/Opladen zurück. Gestern Vormittag ging es um halb eins wieder auf die Autobahn Richtung Osnabrück. Eintracht agierte etwas verkrampft. Es gab 14 Führungswechsel. Lionpride behielt in der packenden Schlussphase die Nerven und kam durch einen Treffer von Arianna Zampieri und durch zwei Freiwürfe von Nina Rosemeyer zum Erfolg.

Am Samstag steigt nächstes Auswärtsspiel

Eigentlich war für die Braunschweigerinnen ein Heimspiel gegen die Panthers am 6. Spieltag vorgesehen. Da in Braunschweig momentan nicht gespielt werden darf, wurde es mit dem Auswärtsspiel vom 13. Spieltag getauscht. Samstag geht es für Eintracht in Chemnitz weiter.

Eintracht: Kopp 20 Punkte in Opladen/25 in Osnabrück, Rosemeyer 12/7, Zampieri 9/4, Wittenberg 8/1, Grigoleit 8/4, Ottewill-Soulsby 7/10, Brennecke 4/2, Sohn 2/4, Slazyk 0/4.