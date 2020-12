Simona Haleps Ex-Coach kommt zum Braunschweiger THC

Wie die Basketball Löwen in Talententwickler Liviu Calin, der zwei NBA-Stars und viele Bundesligaspieler herausgebracht hat, gibt es nun auch beim Braunschweiger THC einen Coach, der ein Nachwuchstalent eine Zeit lang auf dem Weg nach ganz oben begleitet hat. Namensvetter Liviu Panait stammt ebenfalls aus Rumänien und holte mit der aktuellen Tennis-Weltranglisten-Zweiten Simona Halep im Jahr 2008 den Titel bei den French Open der Juniorinnen. Fortan war ihre steile Karriere nicht mehr aufzuhalten.

„Das kam wie ein Geschenk“, sagt Panait rückblickend auf die Möglichkeit, mit Halep in den Jahren 2007 und 2008 um die Welt gereist zu sein und ihren ersten großen Erfolg zu feiern. Bis dato hatte er lediglich Jungs und Männer trainiert. Halep ließ im Damentennis zwei weitere Grand-Slam-Siege folgen (2018 die French Open, 2019 Wimbledon), schaffte es 2017 und insgesamt 64 Wochen zur Nummer eins der Welt. Panait war anschließend viele Jahre in seinem Heimatland als Privattrainer unterwegs.

Seit 2017 in Deutschland beschäftigt

2017 folgte der Schritt nach Deutschland. In der Tennisschule von Ex-Profi Sascha Nensel suchte Panait in Peine eine neue Herausforderung. Seitdem ist er mit seiner Frau und zwei Kindern im Alter von drei und elf Jahren dort wohnhaft und fühlt sich sehr wohl. Der Vertrag in Peine wurde coronabedingt nicht verlängert. Ein Umzug in die Löwenstadt ist erst einmal nicht geplant. „Wir sehen unsere Zukunft in Deutschland“, verdeutlicht der 44-Jährige in recht gutem Deutsch, dass er den Schritt zum BTHC nicht als Zwischenstation ansieht.

Sein neues Aufgabengebiet umfasst – von 1993 bis 2001 spielte er übrigens semiprofessionell unter anderem in Rüsselsheim Punktspiele – nicht nur den Leistungs- sondern auch den Breitensport. Die Jüngsten in seinem Training sind vier Jahre alt, wie einst die inzwischen 29-jährige Halep, als er sie das erste Mal in seinem Heimatverein traf. Beide sind in Konstanza am Schwarzen Meer geboren. Wegen der Corona-Pandemie ist aktuell natürlich nur Einzeltraining möglich.

Hinrichs prägt seit Jahrzehnten die Tennis-Szene der Region

Abteilungsleiter Ralf Hinrichs hat die Verpflichtung unter anderem mit eingefädelt. Mit 69 Jahren ist er sprichwörtlich „fit wie ein Turnschuh“ und steht mehrere Stunden täglich auf dem Court. Seit den 1980er Jahren prägt er die hiesige Tennis-Szene. In jener Zeit machte er seinen Diplom-Trainer und wurde 2017 daran wieder erinnert. Er traf in Braunschweig auf seinen alten Kumpel Steven Clauss. Der gebürtige New Yorker arbeitete zwei Spielzeiten als Co-Trainer beim Bundesligisten Basketball Löwen. „Wir haben uns bei den Spielen in der VW-Halle öfter gesehen und alte Erinnerungen aus der Kölner Zeit ausgetauscht“, sagt Hinrichs und freut sich mit einem breiten Grinsen über das unverhoffte Wiedersehen.

„Wir wollen den Verein nach vorn bringen“

Hinrichs liegt der BTHC am Herzen. „Wir wollen den Verein in den kommenden zehn Jahren nach vorne bringen, sowohl im Leistungs- als auch im Breitensport. Auch eine intensive Zusammenarbeit mit der Hockeyabteilung ist angedacht. Zum Beispiel mit einer Ball- und Bewegungsschule“, sagt Hinrichs. Panait sei daher eine willkommene Verstärkung des Trainerteams um Cheftrainer Stefan Geburzky und habe sich hervorragend in das gesamte Puzzle eingefügt.

Die Livius kennen sich übrigens nicht – noch nicht. Denn Calins Sohn ist ein großes Tennistalent. Dass sich die Wege der beiden in der Tennisszene kreuzen, ist also nicht ganz unwahrscheinlich.