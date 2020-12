Eine Überraschung ist es nicht, dass sich die Zeit des Wartens für die Drittliga-Handballer des MTV Braunschweig noch einmal verlängert hat. Aufgrund der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen hat der Deutsche Handball-Bund (DHB) beschlossen, den Spielbetrieb in der 3. Liga nicht wie geplant im Januar wieder aufzunehmen.

„Der zunächst für das Wochenende 9./10. Januar geplante Neustart der 3. Liga ist nicht umsetzbar. Priorität hat weiterhin eine möglichst durchgehende Wiederaufnahme des Trainings, wo dies mit Blick auf das Infektionsgeschehen verantwortbar ist. Dies ist die Basis für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes“, teilte der DHB in einer Pressemitteilung mit. Vor dem 1. Februar soll keine Partie stattfinden.

Von dieser Entscheidung wurde man auch in Braunschweig angesichts der jüngsten Entwicklung nicht überrumpelt, und MTV-Trainer Volker Mudrow ist auch realistisch, was das für die Fortsetzung der Saison bedeutet. „Ich denke, wir können uns von dem Gedanken, dass wir eine komplette Serie mit Hin- und Rückspielen schaffen, verabschieden. Oberstes Ziel muss es nun sein, zumindest eine Halbserie zu beenden, damit jeder einmal gegen jeden gespielt hat“, sagt Mudrow. Das sollte machbar sein, wenn ab Februar wieder gespielt werden kann. Vielleicht sind im Anschluss sogar Play-off- sowie Play-down-Spiele möglich, um Auf- und Absteiger auf eine möglichst faire Weise zu bestimmen. Solche Szenarien werden in der Handball-Szene gerade intensiv diskutiert.

Bis eine Entscheidung gefallen ist, muss sich der MTV aber auf alle Eventualitäten vorbereiten. Im Moment kann Mudrow mit seinen Jungs nur Einzeltraining absolvieren. Das wollen die Braunschweiger gerne ändern, weil auch einige niedersächsische Konkurrenten im Team trainieren. „Wir haben bei der Stadt Mannschaftstraining mit einem Hygienekonzept beantragt, um keinen sportlichen Nachteil zu haben. Wir trainieren nun schon seit mehr als vier Wochen nur individuell“, sagt Mudrow. Und sollte im Februar endlich wieder gespielt werden, braucht der MTV sicherlich etwas Zeit zur Vorbereitung.