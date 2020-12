SSG-Topschwimmer dürfen ins Wasser

Seit Monaten regelt die niedersächsische Corona-Verordnung, was hierzulande erlaubt ist und was nicht. Auch die Verantwortlichen von Sportvereinen studieren das Dokument regelmäßig. Aus den Reihen der Schwimm-Start-Gemeinschaft Braunschweig (SSG) haderten viele zuletzt etwas mit der Definition von Spitzensport, die einige Leistungsschwimmer am Training hinderte. Doch jetzt scheint es für die Athleten Aussicht auf Besserung zu geben.

Dem Spitzen- und Profisport ist es laut Paragraf 16 der Verordnung derzeit erlaubt, öffentliche und private Sportanlagen zu nutzen – unter Vorlage eines tauglichen Hygienekonzepts. Doch was genau heißt Spitzensport? Die November-Fassung fasste unter Spitzensportlern jene, die einem Olympia-, Perspektiv- oder Nachwuchskader angehören und an einem Bundesstützpunkt, einem Landesleistungszentrum oder einem Landesstützpunkt trainieren. Das aber bedeutete: Sportler, die einem Landeskader angehören und somit zu den besten in Niedersachsen zu zählen sind, konnten nicht trainieren – im Gegensatz zur Handhabe in anderen Bundesländern.

Sieben Schwimmer von der SSG im Landeskader

Die SSG stellt immerhin sieben Schwimmer, die dem Landeskader angehören. Vier weitere Sportler aus anderen Vereinen absolvieren am Stützpunkt Braunschweig ebenfalls das Kadertraining. Im November mussten sich die Sportler individuell fit halten. Die Corona-Verordnung für Dezember sorgt aber für Erleichterung: Auch Landeskaderathleten werden nun zu Spitzensportlern gezählt. „Darüber haben wir uns sehr gefreut“, erklärt SSG-Sprecherin Frauke Wrede. Der Verein beantragte deshalb die Durchführung von Trainingseinheiten.

„Ein Training ist dem Grunde nach rechtlich möglich“, bestätigt die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung – so lange der Infektionsschutz sichergestellt sei. Das Problem ist nur: Die Schwimmbäder sind regulär geschlossen. Jetzt aber deutet sich auch hier eine Lösung an. Zwar ist das Sportbad Heidberg komplett heruntergefahren worden und kann nicht genutzt werden. Alleine schon das Wasser auf ein annehmbares Niveau hochzuheizen, wäre aus energetischer Sicht kaum machbar.

Kurze Bahnen in der „Wasserwelt“

„Darüber hinaus wurden weitere Revisionsarbeiten in die Schließzeit vorgezogen“, erklärt Fabian Neubert von der Stadtbad GmbH. Aber: Im Trainingsbecken in der Wasserwelt sei ein Temperaturniveau von 24 Grad aufrecht erhalten worden. „Der Grund ist, dass unseren Auszubildenden weiterhin der praktische Teil ihrer Ausbildung ermöglicht werden soll“, sagt Neubert. So könne das Bad auch den SSG-Athleten als Trainingsort angeboten werden.

Der Verein hat sich inzwischen dafür entschieden, auch wenn die Kosten ein ganzes Stück höher liegen als in Zeiten, in denen die Schwimmbäder regulär geöffnet sind. „Für die Athleten ist es jetzt ganz wichtig, wieder ins Wasser zu kommen“, sagt Frauke Wrede. Die SSG habe das Angebot angenommen.

Warten auf grünes Licht

Nun wartet die SSG auf grünes Licht für den ersten Trainingstag. Dieser soll möglichst in dieser Woche stattfinden, damit vor Weihnachten noch einige Einheiten durchgezogen werden können. „Natürlich würden wir zusätzlich auch gerne die Zeit der Weihnachtsferien für das Training nutzen“, meint die Mutter der SSG-Topschwimmerin Katharina Wrede. Einziger Nachteil gegenüber dem Sportbad Heidberg: Statt einer 50-Meter-Bahn steht den Schwimmern in der Wasserwelt nur eine halb so lange Distanz zur Verfügung.

Seine traditionelle Weihnachtsgala möchte der Verein in diesem Winter ebenfalls gerne durchführen – wenn selbstredend auch deutlich kleiner als sonst. „Der Wunsch, mal wieder einen Wettkampf auszurichten, ist sehr groß. Viele brauchen Zeiten auf der langen Bahn, um sich für spätere Wettkämpfe zu qualifizieren“, erläutert Frauke Wrede. Irgendwann im Januar oder Februar könnte die Veranstaltung nach Wunsch der SSG steigen, notfalls nur für Athleten, die mindestens einem Landeskader angehören. Und ein neuer Titel muss dann auch her: Aus der Weihnachtsgala könnte dann – je nach Zeitpunkt – eine Neujahrsgala werden.