Kreisliga Braunschweig Rot-Weiß holt sich Platz an der Sonne in der Fußball-Kreisliga

Herrlich strahlender Sonnenschein, ein Torfestival und die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga Braunschweig! Für den VfB Rot-Weiß war es ein perfekter Sonntag. Zdenko Pavlic vom SV Gartenstadt hingegen fand nach der 2:7 (1:4)-Niederlage sehr deutliche Worte zur Leistung seiner Schützlinge. „Ich bin mega enttäuscht von meiner Mannschaft“, gab Pavlic nach der Partie zu Protokoll. „Bis auf meinen Torwart und meine Viererkette ist alles sang- und klanglos untergegangen“, kritisierte der Coach.

Rot-Weiß-Trainer Tolga Isigüzel: Wir haben uns aufgebaut

Auf der Gegnseite war es für das Team von Tolga Isigüzel auf dem heimischen Kunstrasen die nächste deutliche Angelegenheit. Nachdem in der Vorwoche die zweite Mannschaft des Lehndorfer TSV mit 4:1 besiegt wurde, bekam nun der SV Gartenstadt am Madamenweg eine Lehrstunde erteilt.

Der Aufstiegsaspirant setzte nach 13 Minuten in Person von Ersin Ardic die erste Duftmarke und traf zur frühen 1:0-Führung. Maximilian Schipritt hatte für die Gäste aber die passende Antwort parat und glich für seine Elf zum 1:1 aus (16.). „Nach dem 1:1 waren wir wieder komplett drin in der Partie und haben uns aufgebaut. Das fand ich gut“, sah Isigüzel eine Reaktion seiner Mannschaft.

Mit drei Toren innerhalb von neun Minuten bog der VfB Rot-Weiß vor der Pause dann frühzeitig auf die Siegerstraße ein. Muzaffer Sapmaz (34.), Onur Cet (36.) und Baris Kurnaz (43.) zogen dem SV Gartenstadt vor dem Seitenwechsel den Zahn. „Wenn mein Sechser zweimal im Mittelfeld den Ball verliert und stehenbleibt, kannst du machen, was du willst“, spricht Zdenko Pavlic die Szenen zum 2:1 und 3:1-Rückstand an. Nach dem Pausengetränk sorgten Cet (58.) und Kurnaz (63.) nach etwas mehr als einer Stunde für klare Verhältnisse und erhöhten auf 6:1.

SV Gartenstadts Trainer kündigt Konsequenzen an

Angestachelt von seinen beiden Teamkollegen wollte auch Ardic den Doppelpack und traf nach 80 Minuten zum 7:1. „Ersen habe ich heute auf der Zehn spielen lassen, und er hat das überragend gemacht. Für mich war er der beste Mann im Spiel“, lobte der Trainer seinen Schützling. Kevin Kluk betrieb für den SVG noch etwas Ergebniskosmetik und verkürzte auf 7:2 (87.). „Das ist eine reine Einstellungssache gewesen. Es wird dementsprechend Konsequenzen geben. Ich habe die Spieler und die Mannschaft immer in Schutz genommen, aber nach dem Spiel von heute reicht es irgendwann“, ging Pavlic mit seinem Team hart ins Gericht. Sein Gegenüber vom VfB fasste die Partie so zusammen: „Am Ende war das nicht mehr so gut. Wenn man hoch führt, will jeder einmal treffen und da haben alle ihre Position ein bisschen verloren. Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber wir haben unser Spiel gespielt, und das hat heute gut geklappt.“

Weil der FC Rautheim spielfrei war und die Partie des VfL Leiferde coronabedingt abgesagt wurde, hatte das Team vom Madamenweg am Sonntag in zweifacher Hinsicht einen Platz an der Sonne – Dank des Wetters und der Tabellenführung. Drei Punkte beträgt der Vorsprung der Rot-Weißen auf die Konkurrenz.

Tore: 1:0 Ardic (13.), 1:1 Schipritt (16.), 2:1 Sapmaz (34.), 3:1 Cet (36.), 4:1 Kurnaz (43.), 5:1 Cet (58.), 6:1 Kurnaz (63.), 7:1 Ardic (80.), 7:2 Kluk (87.)

