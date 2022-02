SG Braunschweig kommt Klassenerhalt etwas näher

SG-Trainer Sebastian Ludwig gibt seinen Regionalliga-Basketballern in einer Auszeit in Berlin Anweisungen.

Die Regionalliga-Basketballer der SG waren am Wochenende doppelt gefordert. Zunächst unterlagen sie beim Tabellenführer SC Rasta Vechta. Tags darauf am Sonntag konnten sie aber einen wichtigen Erfolg bei den Berlin Braves für den angepeilten Klassenerhalt einfahren. In beiden Spielen waren die Löwen-Profis Brandon und Nicholas Tischler dabei, da der Bundesligist wegen der Länderspielpause nicht spielte. Zudem feierte Löwen-Doppellizenzspieler Jannik Göttsche nach langer Verletzungspause sein Comeback.

Defensiv spielt die SG Braunschweig noch nicht perfekt

„Glückwunsch an mein Team zu einem wirklich starken Teamsieg. Fünf Spieler haben zweistellig gepunktet. Viele Jungs haben gut abgeliefert. Der Sieg war wichtig für uns, um die Abstiegsränge zu verlassen“, sagte Trainer Sebastian Ludwig über das 93:79 (50:38) in der Hauptstadt. Die SG kam auf 19 direkte Anspiele – ein starker Wert. Defensiv sei es zwar nicht perfekt gewesen. Dennoch dominierten die Braunschweiger im Rebound (41:31). „Wir haben die Berliner unter achtzig punkten gehalten. Das ist in Ordnung“, ergänzte der Coach, der seinem Aufgebot gestern freigab. Heute startet dann die Vorbereitung auf das wichtige Heimspiel am Samstag gegen Neustadt (20 Uhr, Tunica Halle).

In Vechta hielt die SG gut mit, konnte die zweite Hälfte sogar gewinnen. Mit 78:86 (33:51) ging die Begegnung jedoch verloren. Bis zum Seitenwechsel konnte die Offensive des Favoriten nicht gestoppt werden. Vor allem Vechtas Spielmacher Kevin Smit drehte groß auf (insgesamt 23 Punkte). Von minus 18 Punkten zur Pause war die SG auf minus sechs herangekommen. Doch es reichte nicht. „Vechta hat einfach ein gutes Spiel gemacht. Daher Glückwunsch“, kommentierte Ludwig. In diesem Spiel erhielt Center Göttsche einen Einsatz von knapp acht Minuten. Leider ist ihm einer der Gegner im Kampf um den Ball gegen das Sprunggelenk gekommen, so dass er in der zweiten Partie nicht eingesetzt wurde.

Sananda Fru wird in Vechta bester Braunschweiger Rebounder

Die außergewöhnlich athletischen Tischler-Zwillinge trumpften erwartungsgemäß groß auf. In Vechta verbuchten sie 33 Punkte. In Berlin kamen sie auf 38 Zähler. Bester Rebounder in Vechta wurde Sananda Fru (9). Die meisten Rebounds in Berlin holte Nicholas Tischler (6).

SG: Nicholas Tischler 26 Punkte in Vechta/22 Punkte in Berlin, Burgunder 12/17, Milutinovic 10/5, Fru 8/10, Brandon Tischler 7/16, Gerhardt 5/8, Roosch 5/10, Konopka 3/2, Hyangho 2/2, Schnabel 0/0, Göttsche 0/-, Adeeri 0/1, Borgol -/0.

