Ziel deutsche Meisterschaften: Bei den groß aufgezogenen 3x3-Titelkämpfen hat auch schon Braunschweigs NBA-Star Dennis Schröder mitgemischt, hier 2018 in Hamburg. Im Westpark werden am Samstag zwei Tickets für 2022 vergeben.

Braunschweig. Organisator Jan Bartram will durch das große Basketball-Event am Samstag im Westpark auch die Freiplatz-Situation in Braunschweig verbessern.