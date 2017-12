Fochler bleibt in der Erfolgsspur

Gifhorn Sebastian Fochler, Tennisspieler vom TC Osloß, bleibt weiter in der Erfolgsspur. Bei einem Leistungsklassen-Tagesturnier, das in Ronnenberg ausgetragen wurde, schaffte Fochler in der Herren-40-Konkurrenz mit den zwei möglichen Match-Gewinnen erneut die optimale Ausbeute. ...