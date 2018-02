Hillerse testet bei Hannoveraner Kreisligisten

Hillerse Zwei Testspiele innerhalb von weniger als 48 Stunden: Fußball-Landesligist TSV Hillerse zieht in der Vorbereitung auf die Rückrunde ganz allmählich die Zügel etwas an. Am Freitagabend trat die Mannschaft von Trainer Willi Feer beim VfL Bienrode (1. Kreisklasse...