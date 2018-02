Doppelsieg – MTV II steigt auf

12 Spiele, 12 Siege: Zwei Spieltage vor Schluss machten die Volleyballer des MTV Gifhorn II den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt. Nach den zwei 3:1-Siegen am letzten Heimspieltag gegen die FT Braunschweig und den Wolfenbütteler VC IV steht der Titelgewinn in der Bezirksklasse fest. Was den...