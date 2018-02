Leonie Müller erkämpft sich den zweiten Rang

Die besten Nachwuchsjudoka aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen traten bei den diesjährigen norddeutschen Meisterschaften der U21 und der U18 in Hannover an. Mit dabei: Leonie Müller vom MTV Isenbüttel, die in der U21 bis 70 kg an den Start ging – und sich bis zum zweiten Rang...