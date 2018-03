Kästorf braucht gegen Vahdet einen „Sahnetag“

Dem Spitzenreiter ein Schnippchen schlagen – das will der SSV Kästorf am Sonntag. Bereits um 12 Uhr ist die Elf von Trainer Georgios Palanis auf dem Kunstrasenplatz am Biberweg in Braunschweig gegen den TSC Vahdet gefordert. Doch um mit etwas Zählbaren aus der Löwenstadt zurückzukehren, wird...