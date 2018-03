Standard-Tore lassen TSV-Reserve jubeln

Viel los war dieses Wochenende in der 1. Fußball-Kreisklasse 2: Der VfL Rötgesbüttel fügte dem Spitzenreiter MTV Gifhorn II die erste Saisonniederlage zu, Schlusslicht Gravenhorst gewann in Seershausen nun schon zum dritten Mal in Folge und Isenbüttel II holte sechs Punkte. ...