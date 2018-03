RSV erreicht Halbfinale der DM

Am Ende war es denkbar knapp: Louis Lehrach und Maik Brandes, U19-Radballer des RSV Löwe Gifhorn, landeten beim Viertelfinale der deutschen Meisterschaft in Münster auf Rang 3 und qualifizierten sich damit für das Halbfinale. Der Gastgeber trat mit zwei Mannschaften an, hinzu kamen zwei Teams aus...