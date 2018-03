Punkten für das „Erlebnis Bezirksliga“

Vordorf. Gemessen an dem, was Fußball-Bezirksligist TSV Vordorf in den vergangenen beiden Punktspielen ablieferte, war die Ausbeute der Mannschaft von Trainer Heinz-Günter Scheil zu dürftig. Trotz ansehnlicher Auftritte gab es auf eigener Anlage Niederlagen gegen die SV Gifhorn (1:2) und gegen...