Gewinner: „Wir wissen, was auf uns zukommt“

Gifhorn. So schnell sieht man sich wieder: Gerade erst mühte sich Fußball-Bezirksligist SV Gifhorn gegen den VfL Wahrenholz zu einem 2:1-Sieg, da steht schon das Rückspiel an. SV Gifhorn – VfL Wahrenholz (So., 15 Uhr). Der Dritte empfängt den...