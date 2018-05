„Ungelegener Gegner“ für die Generalprobe

Die Generalprobe steht an: Bevor der SSV Kästorf am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) beim FC Sülbeck/Immensen um den Einzug ins Bezirkspokal-Finale kämpft, geht es am Sonntag zum abstiegsbedrohten BSC Acosta. Die Kästorfer werden sich auf dem Franzschen Feld aber keineswegs schonen. ...