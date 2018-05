Kellerduell zwischen Isenbüttel und Vordorf

Einmal oben, einmal unten: Zu zwei bedeutsamen Duellen zwischen zwei Gifhorner Mannschaften kommt es am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga. MTV Isenbüttel – TSV Vordorf (So., 15 Uhr). Aufsteiger Vordorf hat am Himmelfahrtstag die Abstiegsplätze...