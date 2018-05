Holzland gibt die Rote Laterne ab

FC Schunter – 1 FC Wolfsburg 3:0 (1:0) Tore: 1:0 Claus (43.), 2:0 Winter (84.), 3:0 Pingel (85.). In einer Partie auf schwachem Niveau gingen die Gäste Ende der ersten Halbzeit in Führung – und erhöhten kurz vor Schluss um noch zwei Treffer. Schunters Coach Klaus Fricke gab aber zu: „Das 3:0 täuscht.“ So...