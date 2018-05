Bruns will sich nicht mit Platz 5 zufriedengeben

Weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg hat der Fußball-Bezirksligist FSV Adenbüttel Rethen etwas in dieser Spielzeit zu tun, Ziele haben die Papenteicher dennoch weiterhin. Mit dem derzeitigen fünften Platz gibt sich die FSV nicht zufrieden und will noch höher klettern. Am Pfingstmontag (15 Uhr)...