Frische Vordorfer unter Druck

Beide haben den Blick in der Tabelle nach oben gerichtet, dennoch schauen sie auf ganz unterschiedliche Platzierungen. In der Fußball-Bezirksliga will der TSV Vordorf durch etwas Zählbares am morgigen Samstag (16 Uhr) beim MTV Gamsen die Abstiegsränge verlassen. Die Gastgeber rechnen hingegen fest...