Weltmeisterschaft in Weyhausen

Es geht um den letzten Titel in dieser Saison für die E-Junioren. Während die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bereits läuft, steigt am morgigen Samstag die Jugend-WM in Weyhausen. Los geht das Jugendfußballturnier, das der NFV-Kreis Gifhorn veranstaltet, um 14 Uhr. Die acht...