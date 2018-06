6:0 – Gifhorner Tennis-Herren schlagen Celler TV mühelos

Zweiter Kantersieg nacheinander: Die Tennis-Herren des TC Grün-Weiß Gifhorn setzten sich in der Landesliga mit 6:0 gegen den Celler TV durch und kletterten in der Tabelle somit auf den dritten Platz. Bereits letzte Woche hatte es in Lehrte einen 6:0-Erfolg gegeben. Den Anfang machte Gifhorns Nummer...