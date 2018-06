SV Gifhorns Leese holt auf dem Sofa die Torjägerkanone

Leese setzt sich geteilte Krone auf Am Ende wurde es noch einmal knapp, das Rennen um die Torjägerkrone in der Fußball-Bezirksliga. Vor dem letzten Spieltag thronten Malte Leese von der SV Gifhorn und Olaf Glatz vom TSV Germania Helmstedt gleichauf mit 25 Treffern an der Spitze der Liste. Der...